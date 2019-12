Follieri: "Voglio il Catania. Non vado alla ricerca di pubblicità negativa"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Lunga intervista sulle pagine di Tuttosport a Raffaello Follieri che parla della sua volontà di acquistare il Catania e risponde a dubbi e critiche mosse nei suoi confronti a causa del suo passato che lo ha visto anche approcciare, senza fortuna, a Foggia e Palermo prima del fallimento delle due compagini: “Tutte le notizie trapelate in questi giorni sono la conseguenza naturale della dichiarazione dell’ad Lo Monaco. Avrei preferito che la trattativa rimanesse sotto traccia ancora per un po' e ho i miei motivi. - esordisce Follieri – Ciò che è successo a Foggia e Palermo ha danneggiato la mia immagine anche se alla file questi due club sono falliti non solo per i loro debiti elevati. Posso dire ai tifosi del Catania che non avrei alcun interessa a espormi come sto facendo se non avessi intenzione di acquistare il club. Non vado in cerca di pubblicità negativa, ma voglio chiarire che in ogni trattative ci sono richieste da ambo le parti e devono combaciare per portare a compimento l’operazione”.

Follieri poi rivela di aver costituito la società che andrà ad acquistare il 100% del Catania con l’obiettivo di chiudere entro fine anno per poter operare a gennaio. “Ho già costituito la società che si occuperà dell’operazione, è molto capitalizzata e solida ed è già impegnata in altre operazioni nel ramo petrolifero. Non dovremmo raccogliere denaro in giro, è già depositato in una banca inglese per cui dobbiamo soltanto analizzare i numeri che ci fornirà il Catania per poi presentare la nostra offerta”.