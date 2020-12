Franchini: "Obiettivi? Salvarmi con il Ravenna e poi tornare a Padova, magari in Serie B"

Un match, quello tra Ravenna e Padova, che per Simone Franchini vale il doppio: un biennale firmato in estate con i biancoscudati, poi l'approdo in prestito alla formazione romagnola, e domenica la sfida.

Di tutto questo, il centrocampista ne ha parlato dalle colonne de Il Mattino di Padova: "Farò di tutti per riuscire a esserci, tengo molto a questa partita. Ho una piccola elongazione muscolare e al momento le possibilità restano al 50%. Vorrei giocare perché per non è una partita come le altre. Sono di proprietà del Padova, la società biancoscudata mi sta seguendo e questo mi fa molto piacere. Vorrei fare una bella figura ma soprattutto continuare ad aiutare il Ravenna nella corsa verso la salvezza. Personalmente sono soddisfatto della mia stagione, mi spiace solo non essere riuscito a segnare visto che ho avuto diverse opportunità. Obiettivi? Salvarmi con il Ravenna e poi tornare a Padova, magari in Serie B".