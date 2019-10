© foto di Andrea Rosito

Dalle colonne de Il Romanista, ha parlato il presidente della Reggina Luca Gallo che, dopo aver parlato del suo tifo per la Roma, si è concentrato sull'attualità: "Ero a un passo dall'acquisto della Sambenedettese, ma le cose andavano a rilento, mi dissero c'è la possibilità di acquistare la Reggina e ho chiuso con la società calabrese. Un gesti d'amore verso la terra dei miei genitori. Obiettivo? Riportare la Reggina in A, ci riusciremo. A Reggio Calabria la squadra è una specie di rivalsa sociale, in giro per il mondo ci sono tre milioni di tifosi reggini".