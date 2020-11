Gautieri esonerato a Trieste. Nonostante il quinto posto e un'emergenza infortuni fin dall'inizio

vedi letture

La pratica tutta italiana dell’esonero del tecnico per raddrizzare le sorti di una squadra non smette mai di stupire per la varietà con la quale viene utilizzata. L’ultimo avvicendamento sulle panchine di Serie C è quello ufficializzato nelle ultime ore a Trieste con Giuseppe Pillon chiamato a prendere il posto di Carmine Gautieri. Un cambio, questo, che guardando la classifica del Girone B della Lega Pro solleva però qualche dubbio. Sia perché gli alabardati sono a cinque punti dalla vetta con sei vittorie a referto in 13 giornate, sia per le condizioni nelle quali questo ruolino di marcia è stato conquistato. Ovvero con sette giocatori positivi al Covid-19 e tantissimi infortuni che hanno decimato, in particolare, l’attacco. Vicissitudini, queste, non propriamente attribuibili al tecnico uscente ma che per la dirigenza hanno comunque pesato per la scelta delle scorse ore. Spazio adesso a Pillon che dovrà subito dimostrare il suo impatto nel match del prossimo turno di campionato contro la Sambenedettese.