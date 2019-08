Come riferisce il quotidiano peruviano Libero il centravanti German Denis, classe ‘81, potrebbe tornare in Italia a distanza di tre anni dall’addio per vestire la maglia della Reggina in Serie C. Il calciatore ha infatti comunicato al suo club d’appartenenza – l’Universitario di Lima – di aver ricevuto un’offerta dal club calabrese e di star riflettendo su di essa. Una risposta è attesa entro il week end visto che l’allenatore del club vuole sapere se potrà contare sull’argentino per la sfida di campionato in programma domenica.