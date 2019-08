Ghirelli accoglie Damato: "In bocca al lupo per il ruolo da designatore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parte la nuova stagione della C. Tra 48 ore il primo impegno in campo con la Coppa Italia Serie C, nata nel 1972-73. Il presidente Francesco Ghirelli ha dato il benvenuto al nuovo designatore CAN PRO, Antonio Damato.

“Caro Antonio,

benvenuto in Lega Pro e benvenuto in uno dei campionati più importanti, impegnativi, ma belli allo stesso tempo.

Inizia una NUOVA Stagione. Mi piace sottolineare e scrivere il NUOVA in caratteri cubitali, perché la Lega Pro ha svoltato con nuove regole ed ha acquisito, col tempo e con i fatti, una credibilità più forte.

La nostra Lega è la Lega della formazione: questa è la nostra base. Ci sono esempi, che ci rendono orgogliosi, come la crescita di giocatori, di dirigenti e tecnici.

Questa è la Lega Pro - e sono sicuro- che anche tu e il tuo “team” contribuirete a farla crescere.

In bocca al lupo per una stagione che sta nascendo a te ed all’organico della Can Pro, ai 73 arbitri, ai 157 assistenti ed ai 60 osservatori”.