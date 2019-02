Ghirelli: "Ciò che è accaduto al Pro Piacenza si sarebbe potuto evitare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto nel corso della trasmissione "C-Piace", in onda su Eleven Sports e condotta da Jolanda De Rienzo e Walter Astori, Francesco Ghirelli si è espresso a caldo riguardo l'ufficialità dell'esclusione del Pro Piacenza dal campionato di Serie C, decisione del Giudice Sportivo arrivata nel corso della giornata di lunedì.

" L'invereconda situazione che c'è stata ieri (domenica n.d.r.) ha segnato profondamente il calcio italiano - ha dichiarato il Presidente della Lega Pro - In futuro non avremo problemi perché nell'ultimo Consiglio Federale abbiamo introdotto una normativa in materia, proprio per evitare che queste cose avvengano di nuovo. Una delle polemiche che abbiamo ascoltato di più dopo Cuneo - Pro Piacenza è stata relativa alla mancata esclusione dei rossoneri dal campionato a causa degli stipendi non pagati da alcuni mesi. Ecco, tutto ciò non accadrà più."

Ghirelli si è poi espresso anche sul tanto contestato numero di gol messi a segno dal Cuneo, reo di non essersi fermato dopo aver valutato la situazione: "Le regole vanno seguite anche quando non ci piacciono. Ci sono diversi elementi che non mi sono piaciuti di quel match, in primis l'atteggiamento dei genitori dei ragazzi mandati in campo perché l'ho trovato diseducativo. Questi ragazzi hanno sofferto, subendo un punteggio di 20 a 0 e dal punto di vista educativo è stato sbagliato sottoporli ad una situazione così invereconda. Il Cuneo si doveva fermare? Ognuno ha il suo stile e lo stile non si compra su una bancarella. Quel che è certo, è che ora quei 20 gol sono stati cancellati perché la partita è stata convalidata con il risultato di 3 a 0 a tavolino. Anche i tesserati dovranno riflettere: ci sono pesanti squalifiche da scontare per chi froda o per chi non rispetta le regole".

Il Presidente di Lega Pro ha infine chiosato sul futuro: "Sicuramente avremo ancora un periodo di sofferenza perché ci sono ancora squadre in bilico. Spero che con l'arrivo dei playoff si arrivi ad una situazione più tranquilla".