Ghirelli: "Decreto Rilancio riconosce il valore del calcio. Risposta ai nostri bisogni della C"

vedi letture

In merito al “Decreto Rilancio” emanato dal Governo per supportare il paese, ivi compreso il mondo del calcio, ad uscire dalla crisi nata a seguito della pandemia di Coronavirus, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni attraverso il sito ufficiale della Lega: “Desidero ringraziare il Governo, il Ministro competente per lo sport, Vincenzo Spadafora, e il Ministro per l’Economia, Roberto Gualtieri, oltre ai loro staff, per aver ascoltato e compreso i bisogni del mondo del calcio e per aver fornito risposte concrete. Ringrazio anche la FIGC per aver fatto sintesi tra le istanze del nostro settore e per averle rappresentate. L’auspicio è che i tempi per accedere a queste risorse sia il più breve possibile. Ne abbiamo bisogno per poter esercitare un ruolo sociale. Dobbiamo avere speranza e un pensiero lungimirante per riportare il nostro calcio ad essere un gioco, che suscita emozioni e unisce le persone”.