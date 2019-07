Ghirelli: "Ora la Lega Pro è un interlocutore credibile"

Fonte: Lega-Pro.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Ora siamo interlocutori credibili e questo è l’aspetto più importante per poter lavorare sulla sostenibilità economica. La Lega Pro, dopo la terribile estate dello scorso anno, può proporre dei progetti e perseguirli. E’ un passaggio cruciale per noi, l’importante è crederci”. Così il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli durante l’Assemblea delle Società che si è svolta oggi nella sede di Firenze. L’Assemblea ha approvato il Codice di regolamentazione 2019-2020, i criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla licenza dei diritti audiovisivi, le linee guida della prossima stagione e le percentuali per la ripartizione della mutualità generale. E’ stato fatto inoltre un calendario degli appuntamenti in cui ogni mese sarà certificato lo status della situazione economico-finanziaria della Lega Pro.