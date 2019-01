Ghirelli scrive alla Casertana: "Scomparsa di Nappo ci sconvolge"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A poche ore dalla scomparsa del segretario della Casertana, Giuseppe Nappo, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha inviato al club di Corso Trieste il suo messaggio di cordoglio, riportato dai canali ufficiali rossoblù:

"Ho ricevuto una notizia a cui non volevo credere. La scomparsa di Giuseppe Nappo, dirigente della Casertana, uomo di valore, ci sconvolge. Lo ricordo con stima come un professionista, preparato, competente e con un'immensa passione per il mondo del pallone, per Caserta e la Casertana.

Varcava la soglia della nostra sede e mi colpiva il suo sorriso, aperto e solare. Era quello compiaciuto di chi si trova nel posto giusto, di chi è consapevole che il suo mondo è il calcio e di chi con umiltà sa quanto può dare a questo stesso mondo.

Giuseppe, ciao. Ci lasci il tuo ricordo e quello straordinario attaccamento al pallone. Ti faccio una promessa: noi dirigenti cercheremo di farne tesoro e lo considereremo come l'eredità più grande".