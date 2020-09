Giana, Albè vicino al record di Ferguson: "Ho provato a mollare, ma son sempre tornato"

vedi letture

Una stagione, la 2020-21 che sta per iniziare, e che per mister Cesare Albè sarà la 26esima alla guida della Giana Erminio: vicino il record che Alex Ferguson ha tenuto al Manchester United, allenato per 27 anni.

Ma non ci sono limiti alla provvidenza, e non è da escludere che il record del tecnico scozzese sia battuto proprio da quello lombardo che, come riferisce tuttotritiumgiana.com, ha parlato al Corriere della Sera - ed. Milano: "Il nostro segreto? Forse le liti continue con il presidente Bamonte. Ma basate sul rispetto totale. Lui mi ha chiamato, non mi ricordo nemmeno più quando, e mi ha detto di fare tutto io: scegliere i giocatori, allenarli e disporli in campo. General Manager all’inglese? Non lo so. Io ho fatto per 38 anni l’impiegato tecnico in un’azienda di telecomunicazioni. E allenavo nei dilettanti alla Giana. Poi, una volta andato in pensione, abbiamo cominciato a scalare il professionismo e questa sarà la settima stagione tra i pro. Ho provato a mollare, come mi consiglia da anni mia moglie Angela. Prima facendo chiamare Raul Bertarelli e poi Riccardo Maspero. Poi però, visti i risultati, sono dovuto tornare. Ho settant’anni, qualche problemino fisico e sono nonno. Ma sono ancora qui. A credere in una squadra che, dopo la retrocessione immeritata della stagione del Covid, stiamo ricostruendo per stupire i nostri tifosi e non solo. Ma non chiedetemi di fare il nome di qualche nostro giovane promettente. Non ne farei mai, i calciatori sono troppo permalosi e gelosi. E io voglio un gruppo unito".