Giana Erminio, Albè: "Domanda di riammissione scelta logica. Siamo una società per bene"

All'indomani della decisione della Giana Erminio di presentare domanda di riammissione, Cesare Albé, tecnico del club di Gorgonzola, ha spiegato le motivazioni alla base di tale scelta dalle colonne de Il Giorno: "Una decisione ragionata e logica, una scelta giusta per una società per bene come la nostra. Da fuori può sembrare una cosa scontata, ma non lo è: sono stati giorni di discussioni, dispiacere, sofferenza sportiva. Dopo essere retrocessi nella maniera peggiore bisognava restare cali, lucidi. La bella favola della Giana nei professionisti è nata proprio da una retrocessione, quella che ci aveva condannati alla Promozione ai playout del 2011 con la Vimercatese. Lì poteva saltare tutto, invece ci siamo rialzato diventando più forti di prima".