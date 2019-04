Giana Erminio, Maspero: "Renate? Non vera finale, ma gara importante"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Un big match che offre un'importante opportunità in chiave salvezza, un big match che la Giana Erminio dovrà affrontare al massimo delle possibilità. Della gara contro il Renate, come riferisce tuttotritiumgiana.com, ne ha parlato il tecnico biancazzurro Riccardo Maspero:

"Non è la vera finale, poi ci saranno altre tre partite altrettanto decisive e quindi pensiamo a una alla volta. Certo però che è una gara molto importante ed essendo uno scontro diretto le insidie sono dietro l’angolo. Noi dobbiamo solo pensare a noi stessi e puntare a vincere. Per la salvezza, secondo me, bastano anche 42 punti perché ci sono tanti scontri diretti in queste ultime quattro giornate”.

Andando poi alla rosa: "Le assenze sono assolutamente gestibili, anzi sono contento di giocare questa finale senza tre big come Perna, Pinto e Jefferson perché così ho potuto responsabilizzare tutti gli altri e far capire che la salvezza dipende anche da loro. So che daranno tutto”.

E conclude: "Non so come il Renate vorrà interpretare la partita; per quanto riguarda la Giana posso dire che noi giocheremo per vincere e come domenica scorsa attaccheremo”.