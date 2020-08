Gilardino verso la permanenza alla Pro Vercelli. Ma la Juve U23 sonda il terreno

Da Fabio Grosso (ex tecnico della Primavera) ad Andrea Barzagli, da Nicola Legrottaglie, reduce dall'esperienza al Pescara a Marco Baroni (alla guida della Primavera tra il 2011 e il 2013 e con all'attivo la vittoria del Torneo di Viareggio 2012 e la Coppa Italia l'anno successivo): questo il toto nomi che sta impazzando circa la sostituzione di Andrea Pirlo alla Juventus U23.

L'ex centrocampista bianconero, ufficializzato nei giorni scorsi alla formazione B del club, è stato recentemente promosso in prima squadra, ed ecco quindi che la società necessità di un sostituto. Tra i nomi in lizza, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, spunta adesso anche Alberto Gilardino, che non è però la più semplice pista: come infatti avevamo anticipato, il tecnico è prossimo al rinnovo con la Pro Vercelli, e non sarà facile strapparlo alle bianche casacche.