Gravina e le seconde squadre: "Non è il mio progetto e lo chiuderò"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriele Gravina, presidente della FIGC ed ex numero uno della Lega Pro, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del progetto delle seconde squadre avviato la scorsa estate dal Commissario Straordinario Roberto Fabbricini: "Per come è stato frettolosamente concepito e introdotto dalla gestione commissariale, non è il mio progetto e lo chiuderò. Dobbiamo lavorare ad un sistema diverso, che premi davvero i giovani, innanzitutto abbassando il limite da 23 a 20 anni. Per com’è ora, serve solo a schierare giocatori in esubero"