Grosseto, salta definitivamente la trattativa con la cordata di Morrone: la nota

Non sarà la cordata capitanata da Alfonso Morrone a rilevare il Grosseto .

A comunicarlo, con una nota inviata anche alla nostra redazione, è lo stesso direttore sportivo, anche presidente ADiCoSp (Associazione direttori e collaboratori sportivi):

"In data odierna la proprietà dell’U.S. GROSSETO 1912 ha contattato il sottoscritto informandolo che intende proseguire senza il nostro apporto l’avventura calcistica anche nei professionisti e pertanto non è più interessata ad un eventuale ingresso della cordata da me rappresentata. Rallegrandomi della definitiva e positiva risoluzione riguardo il proseguimento dell’attività calcistica, mi preme sottolineare che il gruppo che rappresento aveva l’apprezzamento dell’Amministrazione Comunale, vista la caratura dei soggetti che ne facevano parte. I nomi degli imprenditori e delle aziende che loro rappresentano sono stati comunicati sin dalle prime battute oltre al Sindaco stesso anche al Presidente Mario Ceri. Convinto che nel prossimo futuro l’U.S. Grosseto possa disputare campionati prestigiosi, degni della piazza che rappresenta, come da nostro progetto calcistico presentato ai nostri interlocutori, non mi rimane che augurare le migliori fortune calcistiche. Forza Grosseto!!!

Alfonso Morrone".