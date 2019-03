© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contratto si, contratto no? Firma si, firma no? Esattamente una settimana fa, dopo la batosta di Gorgonzola, mister Giuseppe Galderisi dichiarò di aver già firmato con il Gubbio anche per il prossimo anno. Ieri, dopo il pari contro il Renate, come riferisce gubbiofans.it, il tecnico è tornato sull'argomento, con un alone, però, di mistero: "Dico solamente che con la società c'è un rapporto molto forte. Vedo piena fiducia da parte del presidente, del direttore sportivo e del team manager verso me. Perciò non ho bisogno di mettere firme, l'ho capito dallo sguardo di tutti loro che c'è piena sintonia. Ma ora sta a me conquistare la fiducia".