Gubbio, Migliorelli: "Affascinato dal progetto del club, in C si punta alla concretezza"

vedi letture

Lorenzo Migliorelli, terzino ex Atalanta passato al Gubbio, ha commentato la sua nuova esperienza: "In questa categoria ho notato che serve tempo ed è difficile integrarsi in una squadra. In Primavera si punta al bel gioco e all'estetica, in serie C si punta alla concretezza, alla tattica e alla fisicità. Appena mi si è presentato il progetto Gubbio sono rimasto molto affascinato", le sue parole riprese da GubbioFans.it.