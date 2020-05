Gubbio, Notari "Sono sempre più convinto che in C non ci siano le condizioni per ricominciare"

In merito alle ipotesi di ripartenza del campionato di Serie C che permangono in attesa della decisione del Consiglio Federale, Sauro Notari, presidente del Gubbio, si è espresso attraverso le colonne de Il Messaggero: "Sono convinto, non da oggi e sempre di più, che non ci siano le condizioni per ricominciare a giocare anche di fronte alle grosse difficoltà su come mettere in atto le tante prescrizioni a livello organizzativo. Il nostro staff medico, dal dottor Giangiacomo Corbucci ai suoi collaboratori, con cui mi trovo in piena sintonia, non se la sentirebbe di assumersi una responsabilità del genere".