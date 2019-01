© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tante le idee di mercato per il Gubbio, che cerca il riscatto dopo un girone di andata opaco sfociato tuttavia nella vittoria esterna di Ravenna prima della sosta invernale. Andrà via Ettore Marchi (manca solo la firma col Monza), ma la dirigenza segue alcune piste prestigiose in attacco. Stuzzica l'identikit di Francesco Forte, attualmente al Beveren e vecchia conoscenza del tecnico Galderisi ma, secondo quanto rivelato da Gubbio Fans, nel mirino rossoblù ci sarebbe anche il '94 Gianmarco De Feo (nella foto), in forza alla Lucchese. Un elemento che farebbe comodo per la sua versatilità e l'attitudine a ricoprire diversi ruoli nel reparto avanzato. Resiste l'idea Marco Guidone, seguito anche dal Pordenone, ma sul taccuino degli eugubini ci sarebbe anche Sacha Cori, in uscita da Monza con l'imminente approdo di Marchi. Poi un'altra serie di sondaggi ancora top secret, con le ipotesi Terrani e Reginaldo ormai tramontate. Se ne saprà di più nelle prossime ore.