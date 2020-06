Gubbio, Zanellati: "Senza lo stop, avremmo anche potuto raggiungere i playoff"

Nel consueto appuntamento settimanale con i tesserati, quest'oggi, in casa Gubbio, ha parlato il portiere Alessandro Zanellati: "Il portiere vive della sensibilità delle mani, allenarsi a casa senza il contatto con il pallone, con il terreno, senza avere una certa visione è stata difficile, ma ci siamo adattati: certo, è stata dura per tutti, ma per i portieri di più. Io comunque ho comprato un pezzo di sintetico e l'ho messo nel salone, così ho potuto simulare il campo. A me poi il mio lavoro piace tanto, da quanto ero piccolo e giocavo in una polisportiva. Che è stata anche la mia rampa di lancio, sono passato nel giro di un anno al Chisola e poi al Torino, che mi ha trasmesso tanto".

Da li il salto in D, al Rezzato: "E' stata la prima esperienza fuori casa, ma è stata anche molto formativa a livello umano e professionale: sono i passi della vita che vanno fatti. Sono poi approdato al Gubbio, in quella che è la mia prima stagione tra i professionisti: è stato un po' strano l'esordio, qua le responsabilità si sentono, ma ero davvero felice ed emozionato. Chiaramente avrei potuto dare molto di più, a livello di presenze e di qualità del gioco, ma ho voglia di imparare e spero di rifarmi. A livello di squadra poi siamo cresciuti, se non ci fosse stato lo stop credo che avremmo potuto anche toccare i playoff, siamo un gruppo che poteva dire la sua".

In merito all'esito del campionato deciso dal Consiglio Federale: "Il tutto è stato dettato dai tempi, si sono allungati troppo per quel che riguarda le decisioni: il giocare solo playoff e playout è una scelta data dalle tempistiche, ci si fosse mossi prima avremmo potuto anche riprendere il campionato, e magari, come ho detto, noi avremmo potuto anche toccare il traguardo dei playoff".

Conclude: "Se non avessi fatto il calciatore credo avrei fatto l'organizzatore di eventi, è quello che mi è sempre piaciuto fare, e probabilmente se avrei fatto l'università sarebbe stata questa la direzione. Studio, però non posso frequentare, e fare i corsi on line non è come andare: però era un lavoro che mi avrebbe portato a viaggiare, cosa che a me piace. Così come mi piace scoprire le città, qua a Gubbio ho trovato tante belle cose tradizionali, che spero di poter vivere anche in futuro. Il futuro? La maglia numero uno del Torino, e vincere un derby allo Juventus Stadium".