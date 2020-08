tmw Giana Erminio, in arrivo il portiere Zanellati dal Torino: contratto biennale

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Giana Erminio, club in procinto di essere ripescata in Serie C, sarebbe a un passo dall'assicurarsi le prestazioni di Alessandro Zanellati, portiere classe '99 nell'ultima stagione al Gubbio, ma di proprietà del Torino. Il giocatore si legherà al club lombardo per i prossimi due anni.