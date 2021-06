I complimenti del vicepres. della Lega Pro al Seregno: "In C dopo 40 anni, benvenuti"

vedi letture

Dopo la promozione aritmetica in Serie C del Seregno, arrivata dopo ben trentanove anni di "esilio", anche il vicepresidente della Lega Pro Marcel Vulpis si è voluto congratulare con il club brianzolo per il traguardo raggiunto: "Do il benvenuto a Davide Erba (il presidente, ndr) e al Seregno che torna in serie C dopo oltre 40 anni (l’ultima volta in C2). Oggi pareggio importantissimo con la Casatese e ultimo punto essenziale per il salto di categoria", si legge nel suo tweet.