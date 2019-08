Corriere del Mezzogiorno: “Bari ai piedi di Antenucci”

“Bari ai piedi di Antenucci”, titola così nelle pagine sportive il Corriere del Mezzogiorno in edicola con l’ex attaccante Sandro Tovalieri che lo esalta come attaccante e leader del nuovo corso biancorosso: “Apre varchi ai compagni, è un vero top player per la Serie C e sa piazzare il colpo vincente. - spiega Tovalieri – Segnerà tanto, è uno dei migliori attaccanti visti in biancorosso negli ultimi anni. Paganese? Il suo secondo gol mi ha ricordato quello che realizzati a Foggia nel ‘94-95”.