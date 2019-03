Corriere del Veneto sul Vicenza: "Colella-bis, la Coppa dà energia"

© foto di Federico Gaetano

L'eco della qualificazione alla semifinale ottenuta mercoledì contro il Gozzano non si spegne in casa LR Vicenza V. e l'edizione odierna del Corriere del Veneto titola: "Colella-bis, la Coppa dà energia: «Ora usciamo dalla zona grigia». L’allenatore del Vicenza: lavoro sulla testa dei giocatori, miglioreremo. Ironia costruttiva: «Perché ho schierato Brontolo, Pisolo e Mammolo? In funzione della loro difesa»".

Nel pezzo si sottolinea: "Dopo la pesantissima sconfitta subita sabato contro l’ultima della classifica Virtus Verona, quella contro il Gozzano era una di quelle partite in cui il risultato era l’unica cosa che contava. Sì, perché la qualificazione in semifinale di Coppa Italia contro il Monza era diventato un obiettivo obbligatorio per una squadra che contro la terza squadra di Verona ha toccato il punto più basso della stagione.

Partendo da questo presupposto l’unico modo per rialzare la testa era tornare alla vittoria al Menti perché la tifoseria biancorossa non avrebbe accettato nessun altro risultato senza contestare. Il successo è arrivato contro un Gozzano apparso alquanto modesto, e la prima del Colella-bis è stata archiviata con moderata soddisfazione anche in considerazione del fatto che quando i biancorossi, forti del vantaggio, hanno giocato meno contratti e preoccupati si è visto anche qualcosa di buono. La strada per uscire da una situazione non certo facile è quindi ancora lunga, ma nel calcio quando le cose non vanno non c’è medicina migliore dei tre punti".