Corriere di Vicenza: “Strada in salita per Sansone”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Strada in salita per Sansone. Minesso-Guerra, coppia nel mirino”. Così titola il Corriere di Vicenza in edicola facendo il punto sul mercato del club veneto che sogna l’arrivo di Gianluca Sansone dal Novara. "Mercato a rilento: Rover passa al Pordenone, Maiorino si accasa al Feralpisalò. Il campionato ripartirà tra una decina di giorni con i biancorossi del nuovo tecnico Michele Serena che affronteranno al Menti il Renate. Nel frattempo il gruppo lavora agli ordini del tecnico mestrino che sta approfittando della sosta per conoscere meglio le caratteristiche dei giocatori a sua disposizione e per comprendere quale sia il modo di giocare che meglio si addice ai calciatori che ha a disposizione".