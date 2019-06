Corriere Mezzogiorno: "Foggia, corsa contro tempo per acquirente"

Fonte: TuttoC.com

La situazione in casa Foggia è delicata dopo l'annuncio ufficiale di disimpegno della famiglia Sannella. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno titola in merito: "Foggia, corsa contro il tempo per trovare un acquirente". Nel pezzo, quindi, si sottolinea: "Ieri un primo vertice tra il sindaco Franco Landella e un gruppo di imprenditori. Oggi gli incontri che sono continuati e (c’è da giurarci) continueranno ininterrottamente. Al momento la soluzione auspicata non è stata ancora trovata. E se il tempo stringe (entro il 24 giugno vanno consegnate le domande di iscrizione al campionato), la fiducia non vuole scemare. Sul piatto ci sono due milioni di euro in sponsorizzazioni che gli industriali del territorio potrebbero versare nelle casse del club. Ma è anche il progetto a preoccupare. Una volta messa una toppa per garantire la sopravvivenza dei «satanelli», chi se ne prenderà cura? Qualche contatto c’è stato e magari c’è ancora. Tra gli altri, si era parlato di imprenditori con interessi in Francia disposti a prendere le redini del club, ma la condizione era che la vecchia società si accollasse una parte (circa la metà) delle spese imminenti da sostenere. In buona sostanza era stato chiesto un accordo sugli stipendi dei calciatori e dello staff".