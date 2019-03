© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Spazio al posticipo di Serie C andato in scena ieri a Castellammare di Stabia sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Le Vespe di Fabio Caserta, dopo il primo ko stagionale contro il Catania, cercavano tre punti per riprendere la corsa verso la Serie B, ma il Rieti di Ezio Capuano non ha mollato fino alla fine centrando un pareggio importante in chiave salvezza. Di questo parla la rosea nel pezzo dal titolo "Juve Stabia ancora flop. Rieti: il pari arriva al 93'".