Gazzetta dello Sport: “Trapani, preoccupata l’AIC”

“Trapani, preoccupata l'AIC”, titola così La Gazzetta dello Sport nelle pagine dedicate alla Serie C sulla situazione in casa siciliana dopo l’addio di Morace e l’arrivo di De Simone e della FM Service. “La FM Service ha un capitale sociale di appena 10.000 euro. Un dato poco indicativo. Quello della gestione Morace era di 30.000 euro, ma poteva contare sulla solidità economica dell'anziano presidente e su un grosso sponsor come la Liberty Lines. Quali fonti di finanziamento porta in dote la nuova proprietà non è ancora dato sapere".