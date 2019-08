Il Piccolo: "La Triestina scommette su Paulinho"

L'edizione odierna de Il Piccolo regala spunti di mercato nella pagina dedicata alla Triestina, a partire già dalla titolazione: "L’Unione scommette su Paulinho. Nel mirino c’è il bomber Ferretti. Milanese accelera le operazioni di mercato ed è a un passo dal talentuoso centrocampista brasiliano. Forte interesse per l’attaccante della Feralpisalò".

L'identikit è presto fatto nel pezzo: "Si chiama Paulo Henrique Rolim de Genova, ma per tutti è solamente Paulinho: è il centrocampista brasiliano classe 1997 che è ormai a un passo da una Triestina che in questi giorni si sta letteralmente scatenando sul mercato. E quello di Paulinho si tratta davvero di un colpaccio. Ma è una Triestina scatenata sotto ogni aspetto. Si fa davvero fortissimo infatti il pressing anche su Andrea Ferretti, 33 anni il prossimo settembre e attaccante della Feralpisalò di grande classe e con una lunga carriera in categoria alle spalle".