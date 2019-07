Triestina, in arrivo il brasiliano Paulinho

La Triestina è prossima a chiudere per il centrocampista Paulo Henrique Rolim de Genova, meglio noto come Paulinho, centrocampista classe ‘97 del San Paolo. Un giocatore che era stato cercato anche dall’Ascoli nel mese di gennaio. Il giocatore, secondo quanto rivelato da Trivenetogoal.it, sarebbe in arrivo in queste ore per le visite mediche e poi la firma sul contratto.