© foto di Luca Sanguinetti

Penultimo recupero della Virtus Entella in questa stagione che sa più di una corsa ad ostacoli che di una normale corsa verso la Serie B. Questa sera al 'Comunale' arriva la Lucchese e Il Secolo XIX titola: "Entella, il recupero con la Lucchese tappa chiave nella corsa verso la B". "La truppa di Boscaglia - si legge - è reduce da tre 0-0 di fila e va in campo per la quarta volta in dieci giorni. Caccia alla vittoria per allungare sulle dirette inseguitrici e dare un indirizzo chiaro alla volata finale".