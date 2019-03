La Gazzetta dello Sport: “Catania, capolavoro Novellino”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Catania, festa in 15mila. Capolavoro Novellino e la Juve Stabia perde”, apre così La Gazzetta dello Sport nella pagina dedicata alla Serie C mettendo in evidenza il successo degli etnei, grazie a una rete di Lodi, che pone fine all’imbattibilità stagionale dei campani di Caserta. “Anche la Juve della C è caduta. Lo Stabia, capolista del girone meridionale, ha conosciuto per la prima volta in questo campionato l’onta della sconfitta. Verrebbe da dire «Clamoroso al Cibali», ma ora lo stadio di Catania si chiama Massimino. Il calcio è cambiato, anche la storia di chi ha compiuto l’impresa. I rossazzurri sono in C, ma hanno giocato, al pari dei campani, una partita da serie superiore. - si legge ancora nell’articolo - Novellino ha trasformato mentalmente il Catania. Sapeva, raccogliendo l’eredità di Sottil, che i rossazzurri avevano problemi legati all’autostima limitata, causa di errori e sconfitte evitabili. Il passaggio al 3-5-2 ha tatticamente dato equilibrio alle due fasi di gioco, il ritorno in difesa di Marchese, sei mesi fuori lista, ma riabilitato prima da Sottil in Coppa Italia, è stato fondamentale. Di Piazza e Marotta, in tandem, hanno dato peso e imprevedibilità alla manovra ispirata sempre da un Lodi sontuoso, protetto in mediana da Bucolo e Biagianti”.