Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport analizza la rivoluzione della Lega Pro per la prossima stagione, ovvero l'abolizione del limite di giocatori over: "Una svolta epocale per la Serie C, che rispetterà le diverse esigenze dei club. Dalla prossima stagione non ci saranno più limitazioni nelle rose, che in questa stagione avevamo ad esempio un massimo di 14 over. Le società saranno libere di tesserare quanti giocatori vogliono, ma i contributi saranno comunque distribuiti in base all'impiego dei giovani. Non solo: al massimo potranno essere 6 quelli in prestito o a titolo definitivo da A e B (il minutaggio sarà calcolato solo su 4 di loro a gara), per incentivare così la crescita dei talenti dei propri settori giovanili".