La Nuova Venezia: "Il Venezia torna in Serie B: manca solo l'ufficialità"

"Il Venezia torna in Serie B: manca solo l'ufficialità del Consiglio Federale" è il titolo che La Nuova Venezia ha scelto per la propria prima pagina odierna dopo l'estromissione del Palermo dal prossimo campionato cadetto. "La Covisoc - si legge ancora - ammette il Chievo e il Trapani in Serie B, ma non il Palermo. Questo significa che il venezia, prima salvo e poi retrocesso sul campo per le incertezze sulla penalizzazione dei siciliani, torna virtualmente tra i cadetti. L'ufficialità nel prossimo Consiglio Federale, convocato per venerdì prossimo. Oggi intanto il Venezia presenta il suo nuovo allenatore, il giovane Alessio Dionisi"