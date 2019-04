Noi siamo di Serie A: il Bari risale, dall'inferno al purgatorio

In Serie C, con tre giornate d'anticipo, dopo un anno che nessuno avrebbe voluto vivere. Il Bari torna nel professionismo, con l'1-0 al Troina di oggi. La festa ci sarà, ma non c'è da aspettarsi la folla delle grandi occasioni. Quella no, è ancora troppo presto. È ancora troppo fresca la ferita inferta da Giancaspro, sono ancora troppo fresche le delusioni dell'ultimo anno. La gioia c'è, ma è più mesta: è la gioia di chi c'è sempre stato, nonostante tutto. Anche degli ottomila che in D sarebbero una vetta da scalare per qualsiasi tifoseria e nel vuoto gigante di una cattedrale nel deserto come il San Nicola sembrano a qualcuno addirittura pochi.

La festa ha un sapore diverso, ma Bari c'è e ci sarà, con le maniche rimboccate. Da oggi, ancora di più. Perché il Bari non era da Serie D, ma non è neanche da Serie C: "Gaucci, noi siamo di Serie A, Gaucci". Deve solo fare la strada per tornare lì in alto, più vicino al paradiso, più lontano dall'inferno, ma anche dal purgatorio.