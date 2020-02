vedi letture

Tuttosport: "Blocco di massa in C". Rinviate 40 gare a causa del Coronavirus

Se la Serie A tornerà in campo, anche se a porte chiuse, in Serie C lo stop forzato a causa del Coronavirus continua. "Blocco di massa in C" è il titolo scelto da Tuttosport nel pezzo dove si parla del rinvio di 40 partite nei prossimi due turni di campionato, compreso l'infrasettimanale in calendario domani. "Governare l'emergenza mettendo al primo posto la sicurezza e la salute di calciatori e tifosi" è il pensiero del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.