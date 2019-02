© foto di Federico Gaetano

Tuttosport dedica spazio ai risultati di ieri per la Coppa Italia di Serie C. Al centro delle attenzioni la qualificazione alle semifinali del Vicenza. "Gozzano, fine corsa. Vicenza in semifinale" è il titolo scelto dal quotidiano, che poi scrive: "Al Menti buona prova dei ragazzi di Soda ma devono arrendersi ai veneti a segno con un gol per tempo con Curcio e Giacomelli: ora ci sarà il Monza".