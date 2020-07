Tuttosport: "Padova battuto. Cuore Juve U23! Vince anche in dieci"

Primo turno nazionale dei playoff di Serie C andato in archivio nella serata di ieri. Ad esultare, ancora una volta, è la Juventus Under23 che supera anche il blasonato Padova e va avanti. "Padova battuto. Cuore Juve U23! Vince anche in dieci" è il titolo scelto da Tuttosport per raccontare la prestazione degli uomini di Pecchia.