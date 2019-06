Il Bari guarda in Puglia: piacciono due del Lecce e tre del Foggia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bari guarda ai "cugini". Lecce e Foggia potrebbero essere bacini utili per rinforzare la rosa. A dirlo La Gazzetta del Mezzogiorno che individua i nomi: in Salento ci sono Marino (difensore) e Arrigoni (centrocampista), entrambi in scadenza. A Foggia i profili sono quelli del portiere Leali, del centrocampista Deli, oltre che di Galano su cui il quotidiano scrive "lo stato maggiore è restio a revival, sebbene suggestivi". Infine Mazzeo, che però non scalda più di tanto.