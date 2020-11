Il Catania torna al “Massimino”. L'Au: "Ristrutturazione che è investimento per il futuro"

Potrà tornare al "Massimino" il Catania. Buone notizie, quindi, per la formazione etnea, che ha visto terminare i lavori allo stadio, ora dotato di un nuovo manto erboso.

Questo, dai canali ufficiali del club, il commento dell'Au rossazzurro Nico Le Mura: “Si è trattato di un investimento per il presente e per il futuro, perché l’opera di manutenzione straordinaria ci metterà finalmente al riparo dalle ripetute emergenze di anni in cui la pioggia metteva sistematicamente a rischio la disputa delle gare. Con il nuovo sistema di drenaggio, in questo senso, si è realizzata una miglioria strutturale davvero preziosa. Mi preme ed è doveroso sottolineare il grande impegno e l’elevato senso di responsabilità dei soci: nonostante l’asfittico quadro economico generale della Serie C, il Calcio Catania ha avuto la forza di sostenere una spesa che definire ingente ma intelligente, destinata a mettere la squadra e la società nelle migliori condizioni operative”.