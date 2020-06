Il Ravenna chiama il proprio pubblico: video di incoraggiamento in vista dei playout

Un playout da vincere, una categoria da mantenere, un carica da non perdere: così il Ravenna si sta preparando alla doppia sfida salvezza che lo vedrà impegnato contro il Fano.

Un "Benelli", stadio ravennate, che sarà però ovviamente vuoto a seguito delle misure cautelari per il Covid-19, ma alla squadra di Luciano Foschi non mancherà comunque il sostengo dei propri supporters, grazie all'iniziativa lanciata dal club: chiunque volesse aderire, potrà inviare un video di incoraggiamento attraverso un numero predisposto dalla società (indicato sul sito ufficiale), che raccoglierà poi tutti le clip per mostrarle prima della gara di andata contro i marchigiani e per condividerle poi sui canali social giallorossi.