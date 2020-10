Il turno infrasettimanale di Serie C. Le aperture dei giornali sportivi

vedi letture

Queste le aperture dei tre quotidiani sportivi in merito al turno infrasettimanale, che si chiuderà oggi, di Serie C andato in scena nella giornata di ieri:

Gazzetta dello Sport: “Il Novara si dà la scossa. Livorno, una beffa al 90° dopo il macabro preludio” (Girone A); “Il Sudtirol fa sul serio. Spazzato via il Carpi. E l’esilio a Salò è finito” (Girone B); “Ternana, tris da vetta. Lucarelli spietato ex. Il Catania va al tappeto”. (Girone C)

Tuttosport: “La Pro Vercelli stende la Juve ed è capolista. Sfida decisa dal gol di Comi a metà primo tempo. Nel finale grande parata di Saro su Ranocchia”. (Girone A); “Il Bari ci prova, ma a Monopoli non sfonda. Occasioni con il contagocce per i biancorossi. Finale in dieci per l’espulsione di Sabbione”. (Girone C).

Corriere dello Sport: “Cluster Covid, stop al Palermo. Dieci positivi (anche Boscaglia) e le autorità sanitarie fermano la gara”. (Girone C)