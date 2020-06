Imolese, Atzori: "Ridicolo giocarsi un anno intero in due partite secche"

Il tecnico dell'Imolese Gianluca Atzori dalle colonne del Corriere Romagna ha parlato della proposta di giocare solo play off e play out per decidere i verdetti stagionali dicendosi contrario all'ipotesi: “Penso che sia ridicolo giocarsi un anno intero in un paio di partite secche ma se così sarà dovremo essere pronti, anche se il periodo di tempo che ci separa dalla prima gara, se davvero verrà fissata prima della fine di giugno, sarà pochissimo".