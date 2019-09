© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Il direttore sportivo dell’Imolese Filippo Ghinassi ha parlato al Corriere Romagna del mercato portato avanti dai giallorossi che hanno dovuto ricostruire la squadra praticamente da capo: “Il giorno del raduno avevamo solo cinque calciatori in rosa, abbiamo rifatto la squadra rispettando i nostri parametri. La società ha fatto uno sforzo economico sopratutto per cogliere le ultime due occasioni (Bolzoni e Bismark NdR). - continua Ghinassi - L'Imolese è una società seria che con questa proprietà ha fatto della puntualità nei pagamenti una bandiera e vogliamo continuare su questa strada e per fare ciò è fondamentale rispettare i nostri parametri economici nel mercato calciatori.".