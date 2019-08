© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

L’Imolese nella giornata di oggi ha presentato la terza maglia per la stagione che prenderà il via nel fine settimana. Una maglia rosa, con una banda centrale a righe rossoblù che richiama i colori del club, in onore della squadra femminile. Un progetto che sta a cuore alla società romagnola che da tempo porta avanti lo sviluppo del settore femminile.