Insulti durante Alessandria-Livorno. Ghirelli: "Fatti repellenti. Presentato esposto alla Procura"

Nel corso della sfida fra Alessandria e Livorno dell’ultimo turo di Serie C i telespettatori che assistevano alla gara su Eleven Sport hanno sentito alcune frasi irriguardose e razziste da parte di una persona presente in tribuna stampa vicino al telecronista della gara. Frasi che andavano dagli insulti a Murillo (“l’ha fatta il negro” NdR) a riferimenti alla tragedia che nel 2017 colpì la città toscana (Non c’è l’alluvione qui) e che hanno provocato le reazioni del sindaco labronico Luca Salvetti (“Seduto davanti alla tv per seguire Alessandria-Livorno, il telecronista che racconta la partita e sin dai primi minuti un fastidioso sottofondo di qualcuno, molto probabilmente in tribuna stampa, che se la prende con arbitro e giocatori livornesi. (…) Chiedo quindi al Livorno calcio di farsi interprete con la lega e le autorità competenti affinché avviino un indagine capace di individuare chi ha detto quelle frasi e all’Alessandria calcio, che ha la responsabilità di ciò che avviene all’interno dello stadio, di facilitare tale indagine”) e della società piemontese (“L’Alessandria Calcio comunica che tali parole sono state proferite da un giornalista regolarmente accreditato in tribuna stampa. La Società condanna fermamente tali parole e tale comportamento e dichiara che adotterà tutte le misure necessarie e opportune nei confronti del responsabile che ha provveduto prontamente a contattare in serata e che si è dichiarato molto dispiaciuto).

Nella giornata di oggi è arrivata anche la presa di posizione del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli attraverso una nota ufficiale sul sito: “In un periodo difficile come quello che viviamo con il Covid-19, il rispetto e la solidarietà dovrebbero ancora più emergere e farci sentire uniti e consapevoli di quanto darsi una mano (non fisica) possa dare sollievo. Resto attonito di fronte a fatti come quelli riferiti in cronaca e manifestiamo la vicinanza al Livorno, alla città di Livorno e a tutti coloro che hanno vissuto la tragedia dell’alluvione. - si legge ancora - Sarebbero da classificare, in tempi normali, come fatti vergognosi, oggi sono repellenti. Si vergogni chi ne è stato protagonista negativo. La Lega Pro ha presentato un esposto alla Procura federale. Mi auguro che possa essere identificato e di conseguenza bandito dagli stadi come merita”.