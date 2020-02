vedi letture

Izzo saluta l'Avellino: "Pronto a fare un passo indietro. Le mie quote a D'Agostino"

Luigi Izzo sembra pronto a dire addio all'Avellino. L'imprenditore e presidente del club irpino ha rilasciato alcune dichiarazioni alle colonne de Il Mattino: "Avevo promesso di non lasciare l’Avellino in una situazione di difficoltà e così farò e per questo sono disposto a fare un passo indietro e a mettere a disposizione le mie quote nelle mani di Angelo Antonio D’Agostino. Per ora c’è stata una offerta verbale, nelle prossime ore credo che sarà formalizzata e portata poi all’assemblea dei soci di domani. Se accettata ci sarà un nuovo socio al mio posto".