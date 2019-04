Gianni Improta, Club manager della Juve Stabia, ha parlato a Tuttonapoli.net della promozione in Serie B della formazione stabiese. "Attendiamo l'ultima di campionato e la Supercoppa di Serie C e poi inizieremo a pensare al futuro. Obiettivo del prossimo anno? Intanto già essere in Serie B ci dà una carica pazzesca. Sappiamo bene che tra le due categorie c'è una notevole differenza, ma siamo anche consapevoli che le squadre, come nel nostro caso, possono ottenere risultati anche cambiando poco, facendo i giusti ritocchi senza svenarsi. Col Napoli e con tante altre società il rapporto instaurato dal nostro Ciro Polito, responsabile dell'area tecnica, è ottimo. Chi ci conosce sa bene che la Juve Stabia, in passato, ha permesso a tanti ragazzi di crescere raggiungendo anche la Nazionale (Zaza e Pavoletti, ndr). I club che vogliono valorizzare i giovani sanno che da noi le porte sono aperte", le sue parole.