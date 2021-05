Calcio e razzismo: dopo Marconi del Pisa, stangata anche per Santini del Padova. Le aperture

Tolleranza zero, e dura linea delle istituzioni sportive contro il razzismo: perché, dopo Michele Marconi del Pisa, anche per Claudio Santini scattano le 10 giornate di squalifica per insulti razzisti. Con il Padova, club di appartenenza dell'attaccante, che non ci sta, e annuncia appello.

"Razzismo: Santini dopo Marconi, 10 turni per un’offesa a Mawuli", così La Gazzetta dello Sport, che aggiunge poi: "Una maxi squalifica di 10 giornate per Claudio Santini, attaccante del Padova. La decisione è quella del Tribunale Federale Nazionale che l’ha sanzionato «per aver rivolto insulti razzisti» a Shaka Mawuli, 23 anni centrocampista della Sambendettese di origine ghanese il 17 gennaio scorso (1-0 per il Padova per uno a zero) e con Santini che era entrato a metà ripresa.

Tre giorni dopo la Procura Figc ha aperto un fascicolo sulla base delle dichiarazioni rilasciate ad alcuni organi di stampa dal d.t. Gianni Improta della Sambenedettese. Lo stesso Mawuli, nel corso dell’istruttoria, avrebbe ridimensionato il caso, ma altre testimonianze hanno inchiodato Santini. Il Padova ha annunciato che farà ricorso, appena verranno notificate le motivazioni, alla Corte Federale d’appello e intanto ha fatto sapere con una nota di «ritenere la decisione molto discutibile, in quanto fondata su un’istruttoria obiettivamente monca, essendo stati auditi in fase di indagine solo tesserati della Sambenedettese», sottolineando che «neppure gli ufficiali di gara, i delegati di Lega Pro e i collaboratori della Procura nei loro referti nulla hanno riportato al riguardo»".

Così, invece, il Corriere dello Sport: "Stop di 10 gare a Santini (Padova) per insulti razzisti". "Dieci giornate di squalifica. E’ la durissima sentenza a carico del giocatore del Padova Claudio Santini, deferito dal Procuratore Federale per gli insulti razzisti rivolti all’indirizzo di Shaka Mawuli in occasione del match contro la Sambenedettese dello scorso 17 gennaio valido per la 19ª giornata del campionato di Serie C girone B. [...] Il Padova a sua volta in una notta ufficiale spiega di ritenere «la decisione molto discutibile, in quanto fondata su un’istruttoria obiettivamente monca, essendo stati auditi in fase di indagine soltanto tesserati della società Sambenedettese, mentre non è stato escusso alcun giocatore del Calcio Padova e neppure gli ufficiali di gara, i delegati di Lega Pro e i collaboratori della Procura Federale, i cui referti, peraltro, nulla hanno riportato al riguardo. Per tali ragioni, non appena notificate le motivazioni, verra’ proposto appello alla Corte Federale»", la chiosa.

Sulla stampa nazionale chiude Tuttosport: "Insulti razzisti: dieci turni di squalifica per Santini". Che aggiunge: "Dieci giornate di squalifica. Stangata ricevuta dal ventinovenne attaccante del Padova, Claudio Santini. Proprio come era già stato deciso nei confronti del centravanti del Pisa, Michele Marconi.

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Nicola Durante, ha accolto il deferimento del Procuratore Federale contro Santini reo di aver rivolto insulti razzisti all’indirizzo del centrocampista avversario Shaka Mawuli in occasione della partita Sambenedettese-Padova disputata lo scorso 17 gennaio vinta dagli ospiti per 1-0 grazie ad un gol di Jelenic messo a segno al 19’ del primo tempo.

Claudio Santini chiude con questa punizione esemplare la propria stagione agonistica, avendo realizzato uno score di 8 gol ed 1 assist nei 29 incontri ufficiali disputati tra campionato e Coppa Italia".

Sulla stampa locale, ecco Il Gazzettino - ed. Padova: "Razzismo, 10 giornate a Santini". Sulla questione: "Dieci giornate di squalifica a Claudio Santini per insulti razzisti all'indirizzo di Shaka Mawuli della Sambenedettese durante la partita della scorso 17 gennaio. Ha usato il pugno di ferro il Tribunale Federale presieduto da Nicola Durante che ha accolto il deferimento del procuratore federale e sanzionato l'attaccante biancoscudato. [...] Anche nei playoff della passata stagione Santini era dovuto rimanere ai box nelle prime due giornate, in quell'occasione per una squalifica rimediata in occasione dell'espulsione per un gesto di reazione nella sconfitta interna con la Fermana nell'ultima partita di campionato prima della sospensione del torneo per Covid".

"Padova, che sberla! Dieci giornate all’attaccante Santini per insulti razzisti", così, invece Il Mattino di Padova, che spiega: "Il Padova è stato colpito da una nuova bordata. L’ennesima di una stagione durante la quale è successo di tutto non solo in campo ma soprattutto fuori dal terreno di gioco. L’attaccante Claudio Santini è stato squalificato per 10 giornate per aver rivolto insulti razzisti all’indirizzo del calciatore Shaka Mawuli in occasione di Sambenedettese-Padova, match disputato il 17 gennaio. A deciderlo è stato il Tribunale Federale Nazionale, che ha accolto il deferimento del Procuratore Federale infliggendo la sanzione al calciatore biancoscudato. Un fulmine a ciel sereno per il Padova, che considerava ormai archiviata la vicenda, ma che ha già preannunciato battaglia legale".

Chiude il Corriere del Veneto - ed. Padova e Rovigo: "Insulti razzisti, Santini fuori 10 turni. Il club: accusa monca". Nel dettaglio: "Stangata sul Padova e su Claudio Santini. L’attaccante è stato fermato per 10 giornate dal Tribunale federale nazionale per insulti razzisti in occasione di Sambenedettese – Padova, disputata il 17 gennaio scorso. Santini, una volta appresa la notizia, ieri era a terra, ritenendo di non aver pronunciato alcuna frase razzista contro il centrocampista rossoblù Shaka Mawuli. Il Padova ha subito preannunciato ricorso con una nota emessa pochi minuti dopo il comunicato della Figc, ricordando come lo stesso giocatore fosse stato usato come testimonial nella campagna antirazzismo pensata assieme alla Lega Pro".